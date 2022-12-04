احتجاجات_إيران.. إضراب عام لمدة 3 أيام

دعا محتجون في إيران، اليوم الأحد، إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع؛ في مسعى لمواصلة الضغط على السلطات بسبب وفاة الشابة "مهسا أميني"، أثناء احتجازها لدى الشرطة.

يأتي ذلك مع تنظيم احتجاجات في اليوم الذي من المقرر أن يلقي فيه الرئيس إبراهيم رئيسي كلمة أمام الطلاب في جامعة طهران، ومن المتوقع أن يزور رئيسي جامعة طهران يوم الأربعاء بمناسبة احتفال إيران بيوم الطالب.

ودعا المحتجون التجار إلى تنظيم إضرابات وإلى تجمع حاشد باتجاه ساحة آزادي "الحرية"، ومقاطعة أي نشاط اقتصادي لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أنه حتى أمس السبت، لقي 470 محتجا حتفهم، بينهم 64 قاصرا، إضافةً إلى اعتقال 18210 متظاهرين.

وبدأت الاحتجاجات في شتى أنحاء إيران بعد وفاة الكردية مهسا أميني "22 عاما"، خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب.