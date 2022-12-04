إطلاق إطار العمل لـ #أسواق_الأسهم و #المشتقات_المالية

أطلقت "تداول السعودية"، اليوم، إطار عمل صانع السوق، الذي يشمل أسواق الأسهم والمشتقات المالية، لضمان توفر السيولة وزيادة كفاءة تحديد الأسعار في السوق المالية السعودية.

وبموجب لائحة صناعة السوق، يتعيّن على من يرغب في ممارسة نشاطات صناعة السوق أن يكون عضو سوق أو عضو سوق المشتقات في تداول السعودية، ويمكن أن يزاول أنشطة صناعة السوق لحسابه الخاص أو بالنيابة عن عملائه.

ويدخل صانع السوق أوامر بيع وشراء للورقة المالية المدرجة ذات العلاقة بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح لغرض ضمان توفر السيولة لتلك الورقة المالية وفق أحكام لائحة صناعة السوق.

وأكد المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح أن الإعلان عن صناعة السوق لأسواق الأسهم والمشتقات المالية خطوة مهمة لضمان توفر السيولة بما يتوافق مع المعايير والممارسات المعتمدة عالمياً، مضيفاً أن نجاح تداول السعودية في تنفيذ مجموعة واسعة من التحسينات خلال السنوات الماضية له أهمية بالغة في دعم الجهود لتطوير وتعزيز نمو السوق المالية السعودية، لترسيخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين والمصدرين على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن تداول السعودية ستنشر على موقعها الإلكتروني قائمة تشمل صناع السوق والأوراق المالية الخاضعة لأنشطة صناعة السوق، كما أنها ستوفر مجموعة من الحوافز لصناع السوق بعد استيفاء الالتزامات المحددة من قبل تداول السعودية.