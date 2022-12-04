ميسي الأكثر حصولا على جائزة رجل المباراة في تاريخ كأس العالم

ينفرد النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، برقمًا قياسيًا فريدًا في تاريخ بطولات كأس العالم، بعد قيادة التانجو للفوز على أستراليا 2-1 أمس السبت، والتأهل إلي ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، بعد تسجيل الهدف الأول للتانجو داخل شباك الكانجرو.

وبات ليونيل ميسي الأكثر حصوًلا على جائزة رجل المباراة في تاريخ كأس العالم، برصيد 8 مرات ويأتي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وصيفًا برصيد 7 مرات، ثم آرين روبن نجم هولندا ثالثًا برصيد 6 مرات.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع هولندا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا بقطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

وكان منتخب هولندا قد تغلب على أمريكا بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 بمونديال قطر، ليصطدم بالتانجو في مواجهة نارية من أجل إنتزاع بطاقة التأهل إلي ربع النهائي.