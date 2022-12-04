وزير الطاقة الجزائري: قرار “أوبك+” يتناسب مع تقلبات السوق

أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن قرار منظمة أوبك+ الإبقاء على مستويات الإنتاج يتناسب مع تقلبات السوق.

وقال عرقاب في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، إن قرار وزراء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاءها المصدرين للنفط غير الأعضاء في المنظمة “أوبك بلس” يعد استمرارا للجهود المشتركة لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وعقد اليوم الأحد، الاجتماع السادس والأربعين من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وأوبك بلس، والاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لهما، عبر الفيديو الكونفرانس، وقرروا خفض الإنتاج بـ2 مليون برميل يوميًا.