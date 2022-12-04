مبابي يقود فرنسا للفوز على بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 

تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم2022 بعد الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر من المونديال، ليتأهل منتخب فرنسا لمواجهة الفائز من إنجلترا ضد السنغال.

وتقدم منتخب فرنسا في الشوط الأول بهدف دون رد سجله أوليفيه جيرو في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية سكنت الشباك بعد تمريرة رائعة من كيليان مبابي.

وعزز مبابي تقدم فرنسا بهدف في الدقيقة 74 من عمر المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك وسط قوة هجومية للمنتخب الفرنسي.

وفي الدقيقة 91 سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لفرنسا في المباراة التي انتهت بفوز الديوك بثلاثية مقابل هدف.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب فرنسا لربع نهائي كأس العالم من أجل مواجهة الفائز من لقاء إنجلترا ضد السنغال والمقرر إقامته اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.