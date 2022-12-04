“مو مثلي أنا رجل وهو شاذ”.. لافتات توعية بشوارع #الكويت

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، بحملة ضد المثلية الجنسية في الكويت، تحت عنوان "مو مثلي".

وانتشرت الحملة في خطوة جديدة تهدف لمناهضة الشذوذ الجنسي في البلد الخليجي، ولقيت تفاعلاً واسعا.

وانتشرت لافتات في شوارع الكويت تحمل عبارة "هو مو مثلي.. أنا رجل وهو شاذ"، أو "هي مو مثلية.. أنا امرأة وهي شاذة".

وأثنى مغردون على موقع "تويتر" على الفكرة التي قالوا إنها خطوة أولى على طريق محاربة الانحراف الأخلاقي ودعوات المثلية المنتشرة.

وتجرم الكويت وكافة دول الخليج المثلية الجنسية أو الدعوة لها أو الدفاع عنها تحت أي مبرر، وسبق أن منعت عرض العديد من الأفلام والمسلسلات التي تدعم الفكرة.