«سطو مسلح».. الكشف عن سبب غياب سترلينج أمام السنغال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، يوم الأحد، عن سبب غياب النجم الإنجليزي رحيم سترلينج عن مباراة منتخب إنجلترا أمام السنغال، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على السنغال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "البيت"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.

وقبل ساعات من بداية اللقاء، أعلن منتخب إنجلترا غياب سترلينج عن قائمة الأسود الثلاثة أمام السنغال لأسباب عائلية، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سبب غياب سترلينج عن قائمة إنجلترا أمام السنغال يعود إلى اقتحام مجموعة من اللصوص لمنزله، مساء يوم السبت.

وقالت "ديلي ميل": "أجبر ستيرلنج على العودة من قطر إلى لندن بعد أن اقتحم لصوص منزله، وخرج من قائمة مواجهة إنجلترا والسنغال بعد أن علم باقتحام منزله من قبل اللصوص".

وأفادت تقارير إنجليزية أخرى إلى أن اللصوص كانوا مسلحين واقتحموا منزله وقاموا بسرقة أشياء ثمينة، وقيل أن أقاربه كانوا داخل منزله وأصيبوا بالصدمة.