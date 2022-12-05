تراجع #الدولار وارتفاع #اليوان بنحو 1.4%

تراجع الدولار الأميركي بشكل عام، اليوم الإثنين، بعد أسبوع صعب لينزل إلى ما دون سبعة يوان مع تحسن المعنويات تجاه الأصول عالية المخاطر بعد إشارات على تخفيف الصين لبعض القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19".

وتراجع الدولار إلى أقل من سبعة يوان في التداولات الخارجية، بينما قفز اليوان في التعاملات الداخلية بنحو 1.4% إلى 6.9507 للدولار صباح اليوم الإثنين، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.18% إلى 104.28، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو.

من ناحية أخرى، تراجع الين الياباني 0.04% مقابل الدولار إلى 134.37 للدولار، بعد أن ارتفع 3.5% الأسبوع الماضي، مبتعدا عن أدنى مستوى سجله في أكتوبر وبلغ 151.94.

وصعد اليورو 0.38% إلى 1.0578 دولار، بعد أن بلغت مكاسبه 1.3% الأسبوع الماضي.

وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.05835 دولار.

وزاد الجنيه الإسترليني إلى 1.23450 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 17 يونيو، وسجل في أحدث تداولات 1.2339 دولار، بارتفاع 0.42%.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.75% إلى 0.684 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.31% إلى 0.643 دولار.