وزارة_البيئة تعلن نتائج المرشحين إلى #وظائف_حراس_الأمن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوة المرشحين المتقدمين على وظائف (حراس الأمن) التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي في الفروع، والمعلن عنها بتاريخ 1444/09/09هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

– فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة.

– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.

– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عسير.

رابط الاستعلام

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن الاطلاع والتحقق من النتائج في حالة الترشح بزيارة الرابط: اضغط هنا