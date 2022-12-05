وزارة_البيئة تعلن نتائج المرشحين إلى #وظائف_حراس_الأمن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوة المرشحين المتقدمين على وظائف (حراس الأمن) التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي في الفروع، والمعلن عنها بتاريخ 1444/09/09هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
أماكن العمل:
– فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة.
– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.
– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عسير.
رابط الاستعلام
وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن الاطلاع والتحقق من النتائج في حالة الترشح بزيارة الرابط: اضغط هنا