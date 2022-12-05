تراجع#الأسهم_السعودية بنحو 150 نقطة مستهل التعاملات

انخفضت الأسهم السعودية مستهل تعاملات اليوم بنحو 1.4% والتي تعادل 150 نقاط ليتداول المؤشر العام دون مستوى 10600 نقطة.

ويأتي تراجع السوق السعودي اليوم بضغط رئيسي من هبوط أسهم البنوك وسط هبوط لغالبية القطاعات. وتراجع قطاع البنوك 1.6 % ، بقيادة مصرف الراجحي والبنك الأهلي وكذلك الفرنسي.

فيما قفزت أسعار النفط 2 % اليوم بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم. في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما حركة بقية الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 27 شركة، بينما تراجعت أسهم 165 شركة.