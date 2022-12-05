لطمس المعالم التاريخية لفلسطين.. جرافات إسرائيلية تهدم أبنة أثرية في #الضفة_الغربية

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أبنية تاريخية وأثرية في قرية إبزيق في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وأفاد المختص بشؤون الأغوار عارف دراغمة في تصريح صحفي أن قوات الاحتلال معززة بالجرافات اقتحمت المنطقة الأثرية في إبزيق بالأغوار الفلسطينية.

وأقدمت على هدم أبنية أثرية تعد من أقدم الأبنية في الأغوار، وذلك ضمن مساعي الاحتلال لطمس المعالم التاريخية والحضارية في فلسطين.

يُذكر أن الاحتلال حول مساحات واسعة من الأغوار لمحميات طبيعية تمهيداً لضمها للمستوطنات، إضافة لتصنيف الأراضي الزراعية الفلسطينية لمناطق عسكرية مغلقة.