فلسطين.. اشتيه يدعو لرفع مستوى رد الفعل الدولي إزاء #جرائم_إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إلى رفع مستوى رد الفعل الدولي إزاء "جرائم" إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله: إن التعبير عن القلق لم يعد يتناسب مع حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الأعزل، وما تتركه من آثار مدمرة تطال كل عناصر الحياة على أرضنا.

وأوضح أن تكرار ارتكاب تلك الجرائم لم يكن ليحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تشجعهم على مواصلة ارتكاب جرائمهم.

ورحب اشتية بدعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق في مقتل الشاب عمار مفلح برصاص جندي إسرائيلي من نقطة صفر قبل أيام في الخليل جنوب الضفة الغربية، لكنه طالب المجتمع الدولي بأسره بألا يكتفي بالتصريحات والدعوات بل باتخاذ إجراءات جدية وملموسة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته وتقديم المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم الى العدالة الدولية.

كما رحب اشتية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء الذكرى السنوية 75 لـ "النكبة" الفلسطينية في قاعة الجمعية العامة في الخامس عشر من مايو من العام المقبل.

واعتبر ذلك "بمثابة إقرار من الجمعية بالمظلمة التاريخية التي حلت بشعبنا عام 48 ما يوجب إنهاء تلك المظلمة بتحقيق العدالة لشعبنا بمنحه حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.