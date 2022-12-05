6 آلاف مقعد مُغطاة بمظلات لاستقبال زوار #مهرجان_الإبل

جهّزت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، المقامة حالياً تحت شعار «همة طويق»، أكثر من 6000 مقعد لاستقبال الزوار من مشجعي مسابقات المهرجان من مختلف الفئات، يغطيها مظلات روعي في وضعها حالة التقلبات الجوية المحتمل أن تشهدها منطقة السباقات.

وضمّ المدرج عددًا كبيرًا من السماعات ذات الدقة والجودة العالية في الصوت، بهدف تمكين جميع الحاضرين من سماع إعلان النتائج والتفاعل معها، في ظل التوافد الكبير من مشجعي الإبل، بالتزامن مع عروض مفاريد دق القعدان.

كما تم تجهيز ميدان إلكتروني بشاشات عرض 8×4، تساعد الجماهير على مشاهدة عرض الفرديات والمنقيات عن كثب وبكل وضوح، بالإضافة إلى تجهيز صالة تضم بوثات عالمية راعية للمهرجان، وشركات لعرض المنتجات التي تم صناعتها من منتجات الإبل، وذلك بالتزامن مع تجهيز ميادين العرض والاستقبال ومقار اللجان.