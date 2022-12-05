أكثر من 7 آلاف موقف للسيارات تستقبل زوار #مهرجان_الإبل

خصصت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، المقام تحت شعار «همة طويق»، أكثر من 7 آلاف موقف للسيارات، وُزّعت عند البوابة الرئيسة ومدرجات الجماهير، انطلاقًا من حرص إدارة المهرجان على توفير كل الخدمات التي تجعل تجربة الزوار أكثر متعة.

وامتلأت ساحات وأركان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم، بالزوار الذين توافدوا إلى أرض الصياهد، لحضور الفعاليات والمنافسات.

وكثفت الجهات الأمنية جهودها الميدانية للعمل على تنظيم وانسيابية الحركة المرورية المؤدية للمهرجان‏، وتوزعت دوريات رجال الشرطة والأمن على كل الطرق المؤدية إلى المهرجان، وفي مواقف السيارات، وعلى المداخل، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية.