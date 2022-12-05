30 عربة «فود ترك» تُقدّم خدماتها لزوار #مهرجان_الإبل

تتواجد عربات الأطعمة «فود ترك» في شارع الدهناء التجاري بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، المقامة في الصياهد جنوب الرياض، موفرةً خيارات متنوعة تلبي احتياجات الزوار بمختلف فئاتهم.

وبلغ عدد العربات المتواجدة 30 عربة، تبدأ عملها منذ الصباح وعلى مدار اليوم ، وتشمل خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة بأسعار منافسة، ما أسهم في جذب المتسوقين، خاصة أنها تحيط بها جلسات تجمع بين الأناقة والبساطة وتتوافق مع بيئة الموقع.

وحرصت إدارة المهرجان الذي انطلق الخميس الماضي على تقديم التسهيلات لأصحاب هذه المشاريع، من أجل فسح المجال لشباب وفتيات الوطن، واستثمار طاقاتهم وابداعاتهم في مشروعات ريادية ينعكس أثرها المادي عليهم، وتسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي في المنطقة.