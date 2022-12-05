نصائح مهمة لترشيد استهلاك سخان المياه للكهرباء في الشتاء (فيديو)

وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة «لتبقى» مجموعة من النصائح والسلوكيات التي يُمكن أن تُساعد في الحد من استهلاك «سخان المياه» للطاقة الكهربائية.

وأوضحت الحملة في مقطع فيديو على «تويتر»، اليوم، أنه ينبغي اختيار السخان ذات «المستوى الأخضر» في بطاقة كفاءة البطاقة، واختيار سعة السخان المناسب للاحتياجات الخاصة بكم، واستخدام تطبيق «تأكد» للتحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة، والتعرف على السخانات الأكثر كفاءة في السوق.

وتضمنت نصائح «لتبقى» كذلك: شراء السخان الموفر الأكثر توفيراً من السخان العادي، وتثبيت درجة الحرارة عند 60 درجة، وإجراء الصيانة الدورية باستمرار، مع غلق السخان عند عدم الاحتياج إليه لفترة طويلة.