زراعة 300 شجرة في محمية الإمام عبد العزيز على هامش #مهرجان_الإبل

بادرت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي «تكاتف»، بزراعة 300 شجرة في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد، احتفالًا بـ«اليوم العالمي للتطوع».

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمهرجان، ومساهمةً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، وتهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

وتهدف إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل إلى زيادة تنمية الغطاء النباتي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، عبر زراعة مساحات شاسعة من محمية الإمام عبد العزيز بن محمد.

شارك في المبادرة 40 متطوعةً ومتطوعًا بإشراف جمعية «تكاتف»، ومشاركة فريق "رؤية وطن" التطوعي، وتوجهوا بعد تنفيذ المبادرة إلى مقر المهرجان، وتجولوا في أرجائه، وشمل ذلك شارع الدهناء، ومنصة طويق، والأجنحة المشاركة، كما تناولوا الغداء في خيمة البادية، وسط أجواء تراثية جميلة.

وبَين المشرف على المبادرة، عبد الرحمن الجبرين، أن المبادرة تأتي في مسار التطوع البيئي، من أجل إثبات أن أهل الإبل يساهمون في زيادة الغطاء النباتي ويكافحون التصحر، مشيراً إلى شغف المتطوعين بالمساهمة في مبادرة ولي العهد، بالتزامن مع «اليوم العالمي للتطوع».