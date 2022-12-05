تعرف عليها.. إطلاق حزمة مشروعات سياحية جديدة في ختام #منتدى_عسير_للاستثمار

اختتم منتدى عسير للاستثمار أعماله بإطلاق حزمة مشروعات سياحية، تمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات السياحية التي ستشهدها منطقة عسير خلال العام المقبل 2023 والأعوام التالية.

وشهد المنتدى الذي احتضنته جامعة الملك خالد، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، توقيع اتفاقيات استثمارية وتمويلية بين جهات حكومية وخاصة في قطاعات حيوية متعددة، من أبرزها عقد شراكة بين صندوق التنمية السياحي، وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، لإنشاء فندق راق بطاقة استيعابية تتكون من 150 غرفة فندقية، و 100 شقة فندقية، إضافة إلى مركز تسوق ومرافق ترفيه، ومنطقة للمطاعم والمقاهي، وذلك على مساحة أرض تزيد على 75 ألف متر مربع.

واختيرت شركة «هيلتون» لجلب اثنتين من علاماتها التجارية الرائدة للمشروع، حيث تتضمَّن هيلتون وفندق وكانوبي من هيلتون، ويبلغ إسهام صندوق التنمية السياحي فيه 150 مليون ريال، من إجمالي تكلفة المشروع التي تزيد على 950 مليون ريال.

وأعلن صندوق التنمية السياحي كذلك توقيع اتفاقية تمويل مع مؤسسة نماء الأعمال للإيواء السياحي، لإنشاء مشروع فندق من فئة خمس نجوم بإدارة مجموعة «IHG» تحت العلامة التجارية «إنتركونتيننتال».

ويتضمَّن هذا المشروع 163 وحدة فندقية تتكون من 120 غرفة و43 فيلا، وتتجاوز مساحة المشروع 18 ألف متر مربع، وذلك في «الفرعاء» بمنطقة عسير، إحدى الوجهات السياحية المستهدفة.

كما وقَّع الصندوق مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الفندقية للتعاون من أجل تطوير منتجع «روح كلاود سفن» بقُرى آل غليظ في أبها، على مساحة 60 ألف متر مربع، الذي يتمتع بتجربة سياحية مستدامة تمثل سحر طبيعة أبها الخلابة.

وحظي المنتدى بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمختصين في مجالات السياحة والاقتصاد إضافة إلى عدد من الجهات الخدمية ذات العلاقة.

وشاركت جهات حكومية وخاصة بأجنحة عرضت خلالها أبرز مشروعاتها التي ستسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، ما يجعلها مقصداً للاستثمار في جميع المجالات خاصة المجال السياحي، ومن أبرزها «مطارات القابضة»، ووزارة السياحة بصفتها الجهة المنوط بها تطوير النشاط السياحي في جميع مناطق المملكة.

وعرضت أمانة منطقة عسير 25 فرصة استثمارية عبر منصة «فرص» تزامنًا مع إطلاق المنتدى، كذلك استعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» دور المدينة الصناعية الثانية في عسير، الجاري تطويرها على مساحة 19 مليون م2.

وشاركت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بجناح في المنتدى، قدمت فيه تعريفا بخدماتها لرجال الأعمال القطاع الخاص، من خلال الخدمة الإلكترونية الحديثة التي أطلقتها.