بوتين يوقع على قانون يفرض حظراً شاملاً على الدعاية للمثلية الجنسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس، والدعاية لـ«البيدوفيليا» (التحرش الجنسي بالأطفال).

ووفقاً للتعديلات التي أجريت على قانون «المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات»، وغيره من الوثائق، يتم بعد الآن المنع الكامل لمثل هذه الدعاية على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية.

على سبيل المثال، بات ممنوعا منح ترخيص العرض لأي فيلم يروج للعلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتغيير الجنس.

ويمنع القانون كذلك نشر مثل هذه المعلومات والمواد بين القاصرين. ووفقا لمواده بات بمقدور الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات «روس كومنادزور» ضم الموارد التي تروج للبنود المذكورة أعلاه إلى السجل الموحد للموارد الالكترونية المحظورة.

ويمنع القانون كذلك بيع أي بضائع «محلية ومستوردة» عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه.

ويفرض القانون المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه.