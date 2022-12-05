مسام ينتزع أكثر من 375 ألف لغم زرعها #الحوثيون في #اليمن

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الخامس من نوفمبر الماضي، في انتزاع 1.307 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغمًا مضادًا للأفراد، و113 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.170 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونزع فريق «مسام» 64 لغمًا مضادًا للدبابات و228 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات و38 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 4 ألغام مضادة للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية رغوان، فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع 13 لغمًا مضادًا للأفراد وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، ولغم واحد مضاد للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و5 ألغام مضادة للدبابات و635 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و3 ألغام مضادة للأفراد و21 لغمًا مضادًا للدبابات و47 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال نوفمبر 5.084 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 375 ألفًا و201 لغم زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.