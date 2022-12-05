عيادات مركز #الملك_سلمان تعالج نحو 15 ألف لاجيء سوري في #اليمن

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 14.704 لاجئين سوريين في مخيم «الزعتري» بالأردن، خلال نوفمبر الماضي.

وراجع عيادات الطب العام 4906 حالات، وعيادة الأطفال 2705 طفلاً، كما استقبلت العيادة النسوية 1522 مراجعة، إلى جانب 926 حالة في عيادة الباطنية.

وتلقى 801 شخص العلاج في عيادة الأنف والأذن والحنجرة، واستقبلت عيادة الطوارئ 1222 حالة، وعيادة الأسنان 450 حالة، وعيادة اللقاحات 217 حالة، علاوة على مراجعة 445 حالة في عيادات الأمراض المزمنة، و30 حالة في عيادات التغذية والرعاية الصحية.

واستفاد 1480 شخصًا من قسم المختبر والاشعة، وبلغ إجمالي الوصفات الطبية التي سجلت في الصيدلية 11386 وصفة.

وتسعى عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم «الزعتري» إلى توفير بيئة آمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم، من خلال استقطاب كوادر طبية متميزة، وتوفير المعدات الطبية الحديثة، ما جعلها ضمن المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.