عضو شورى: 200 ألف ريال عقوبة مقترحة للهدر الغذائي وإلزام الفنادق بتوزيع الفائض على الجمعيات

أكد الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس الشورى، أن المملكة من أعلى الدول في الهدر الغذائي، مشيرا إلى أن هناك جهود من الجهات الحكومية للحد من الهدر والفقد الغذائي.

وقال الفاضل في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن الهدر الغذائي في المملكة يتجاوز 4 ملايين طن سنويًا.

وأضاف عضو مجلس الشورى، أنه يوجد مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من الهدر الغذائي، ويلزم الفنادق والمطاعم بتوزيع الفائض من الطعام على الجمعيات.

وأشار الدكتور فيصل الفاضل إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يهدف للحد من الهدر الغذائي سيتم إلزام منتجي الطعام بتخفيض الأسعار قبل فترة معينة من انتهاء الصلاحية.

وأوضح فيصل الفاضل، أنه سيتم إعفاء نسبة من الضرائب للجهات التي تلتزم بلوائح الحد من الهدر الغذائي في مشروع القانون الجديد.

وكشف عضو مجلس الشورى عن عقوبة الهدر الغذائي في مشروع القانون المقترح ستكون 200 ألف ريال.