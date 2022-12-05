الغذاء_والدواء: الزيوت الموجودة في المطاعم طبيعية.. ودرجة احتراقه هي من تحدد عدد مرات استخدامه

قال مدير إدارة الغذاء الصحي في هيئة الغذاء والدواء فيصل بن سنيد، إن الزيوت الموجودة في المطاعم طبيعية، ودرجة احتراقه هي من تحدد عدد مرات استخدامه في الطبخ.

وأضاف في لقاء ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن الزيوت إذا طبخت فيها أكثر من مرة ينتج عنها دهون متحولة".