الهيئة السعودية للمحامين تقدم ورشة عمل تمكين الممارسين المهنيين عبر رحلة رقمية متكاملة

قدمت الهيئة السعودية للمحامين ورشة عمل في مؤتمر ATD للتدريب والتطوير في الشرق الأوسط، وذلك تحت عنوان: ( تمكين الممارسين المهنيين من خلال رحلة رقمية متكاملة ) بحضور عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بمنظومة المهارات والتدريب والتطوير على مستوى المملكة و الشرق الأوسط.

وافتتح الورشة الدكتور مروان الروقي مساعد الأمين العام لشؤون المحامين بكلمة ترحيبية تناول فيها أهم مبادرات وجهود الهيئة التي تغطي مختلف جوانب مهارات القانوني في المملكة من أبرزها برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين والذي يهدف من خلال رحلة رقمية متكاملة إلى جَسْر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ وذلك بتقديم إطار تأهيلي يساعد المحاميين والممارسين القانونيين على اكتساب المعرفة والممارسة القانونية اللازمة، بما يُعَجّل من انخراطهم في سوق العمل ويحمي مهنة المحاماة من الممارسات الخاطئة، ويزيد من نسبة الكفاءة الوطنية في قطاع المحاماة

وأضافت الهيئة أن البرنامج يقدم بمسارات مرنة تراعي تفاوت الخبرات، ومواد متوفرة على مدار الساعة ودعم مباشر، وينتهي البرنامج بإصدار شهادة الاعتماد المهني للممارس، حيث يمنح برنامج الاعتماد لمجتازه اعترافًا دوليًّا لدى الهيئات المهنية الدولية التي تربطها بالهيئة اتفاقات تعاون، بالإضافة إلى الاعتراف المحلي من المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية والمهنية ذات الصلة وذلك بانضمام أكثر من 1500 ممارس و20+ جهة تمكينًا لموظفيها وأكثر من 120 ممارس معتمد حتى اليوم , مع دعم مقدّم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للشهادة كونها شهادة مهنية.

وقد تناولت الورشة عدة محاور رئيسة من أهمها التعريف بالقطاع القانوني وجهود الهيئة التي تقوم بها لتمكين المهنة ، و حيث أن التمكين مرتبط بالتأهيل أطلقت الهيئة برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونين لرفع مستوى كفاءة الممارس برحلة رقمية متكاملة توفر مرونة عالية .

الجدير بالذكر أن ورشة العمل استضافت شركاء نجاح البرنامج من ذوي الاختصاص في المؤسسات الوطنية والعالمية، وهي شركة ارتياد للتدريب والتي تصمم و تقدم خبرات تعليمية وتدريبية تساعد الشركات والأفراد على النمو والازدهار والتنافس في عالم يتزايد فيه التحول الرقمي وشركة منصة سجّل التي تميزت بتوفير منصة مخصصة للبرنامج ومصممة حسب رحلة الممارس مزودة بأفضل تقنيات التعلم الالكتروني توفر مرونة عالية للممارس و تجربة مستخدم بسيطة , بالإضافة الى تطوير محتوى التدريب الالكتروني و الاختبارات و إدارة الرحلة كاملة والتي تجعل هذا البرنامج أول برنامج اعتماد مهني قانوني برحلة رقمية متكاملة في السعودية.

وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من أهمية تنمية المهارات ورفع الكفاءة كأولوية استراتيجية للمملكة وممكّن رئيس للأولويات الوطنية والتعريف ببرنامج "الاعتماد المهني السعودي للقانونيين" كمثال ناجح لتمكين الممارسين المهنيين في القطاع القانوني في السعودية يضع إطار وطني موحد يضمن الحد الأدنى من التأهيل المعرفي والمهاري اللازم لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

و يمكنكم متابعة الورشة من خلال الرابط التالي:

