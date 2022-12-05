العدل: تدريب القضاة على المصطلحات الطبية و90% من جلسات المحاكم أصبحت عن بعد

قال المهندس مشاري الدلقان، مدير إدارة المنتجات بمحفظة القضاء بوزارة العدل، إن 90% من جلسات المحاكم أصبحت عن بُعد.

وأضاف الدلقان في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، بشأن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، إنه تم تدريب القضاة وأعوانهم من قبل أطباء مختصين ليكونوا على دراية بالمصطلحات والأخطاء الطبية.

وأوضح مدير إدارة المنتجات بمحفظة القضاء بوزارة العدل، أن منصة "خبرة" أصبح فيها خبراء من هيئة التخصصات الصحية لاستقبال طلبات الخبرة التي ترسل بطلب من أطراف الدعوى.

وتابع مشاري الدلقان: "هناك اتفاقية بين العدل والهيئة المشرفة على الهيئات الشرعية في تنظيم عمل المصالحة الخاصة بشكاوى الأخطاء الطبية".