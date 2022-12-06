رئيس #نادي_النصر : من يصدق أنه تم تغريمنا بسبب أهزوجة #وينه_كسرنا_عينه!

نشر رئيس نادي النصر مسلي آل معمر مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، لمشجع برازيلي يعبر عن فرحته بفوز منتخب بلاده على منتخب كوريا الجنوبية ، إذ يقول :" سونج وينه.. كسرنا عينه".

وعلق "آل معمر" على المقطع بقوله : وينه .. كسرنا عينه .. أهزوجه ظريفة أصبح العالم يتناقلها.. من يصدق أن نادي النصر تم تغريمه بسببها؟.

وكان منتخب البرازيل قد فاز بالأمس على منتخب كوريا الجنوبية بدور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر بنتيجة 4-1.