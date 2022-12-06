لليوم الثاني على التوالي.. استمرار #الإضراب العام في عدة مدن إيرانية

لليوم الثاني على التوالي ، يواصل محتجون إيرانيون الإضراب، العام ، احتجاجاً على مقتل الفتاة الكردية، مهسا أميني، منتصف سبتمبر الماضي على يد قوات الأمن.

وأكد المتظاهرون على أن الإضراب سيستمر حتى يوم غد الأربعاء، حيث قرر المتظاهرون منذ أمس الدخول في إضراب عام لمدة 3 أيام، حيث وثّقت الصور إغلاق التجار والباعة في عشرات المدن الإيرانية أبواب محالهم.

كما أضرب نحو 500 من عمال العقود العاملین في شركة خزانات بتروكيماويات في جنوب غربي إيران.

يأتي ذلك فيما أكّدت النائبة الجمهورية في مجلس النوّاب الأمريكي، إليز ستيفانيك، أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني الذي وصفته بالشجاع وقالت إنه يعاني في ظلّ نظام استبدادي قاتل.