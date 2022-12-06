بـ6 مئوية.. #طريف تسجل أقل #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء في مدن المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

وأشار إلى أن مدينة جازان سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ33 درجة مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة 30 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

في حين يتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والاجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها )، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية ، القصيم وحائل كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: