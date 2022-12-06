“#الصحة” تنصح بهذه السلوكيات قبل النوم للتغلب على #الأرق

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للتغلب على الأرق، خاصة أنه يعاني منه البعض في فصل الشتاء.

وأوضحت وزارة الصحة أنه من الضروري ، الحرص على ممارسة الرياضة يوميًا، وتجنب الكافيين قبل النوم من أجل التغلب على الأرق.

وتابعت "للتغلب على الأرق: مارس الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وابتعد عن الكافيين قبل النوم بـ 6 ساعات".

الجدير بالذكر أن الجسم يحتاج يومياً من 6 إلى 8 ساعات نوم متواصل ، خاصة في فترة المساء ، للحفاظ على نشاطه وحيويته، كما لفتت دراسة إلى أن قلة النوم تؤدي إلى رفع نسبة الكوريتزون في الجسم مما يؤدي إلى ارتفاع الوزن.