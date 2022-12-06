استقرار أسعار #الذهب مع ارتفاع #الدولار

استقر أداء أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بالتزامن مع ارتفاع طفيف للعملة الأمريكية في ظل المخاوف حيال المسار الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم، وذلك بعد ظهور عدد من البيانات القوية في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع إعلان الصين – أكبر مستهلك للذهب في العالم - عن تخفيف إضافي لبعض القيود المرتبطة بسياستها الصارمة "صفر كوفيد"، بعد احتجاجات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية متزايدة.

العقود الآجلة للذهب

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 1782.2 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك سعر التسليم الفوري عند 1769.96 دولار.

العقود الآجلة للفضة

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.37%، إلى 22.50 دولار للأوقية، فيما هبط السعر الفوري للبلاتين إلى 1000.24 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.96% عند 1893.75 دولار.

مؤشر الدولار

وذلك بالتزامن مع ارتفاع طفيف لمؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – بنسبة 0.11% عند 105.40 نقطة.