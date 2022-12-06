تنتهي غد.. محلل #طقس يكشف المناطق المتأثرة بالحالة المطرية السابعة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني المناطق المتأثرة بالحالة المطرية السابعة والتي ستنتهي غدا.

وتوقع في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، استمرار الحالة الممطرة السابعة بإمطار من خفيفة لشبه غزيرة من اليوم الثلاثاء 5/12 لصباح الاربعاء 1444/5/13هـ على أجزاء من الشرقية ومكة والقصيم وحائل والباحة وعسير محافظات الزلفي وشقراء والمجمعة والدوادمي وعفيف وثادق وما حولها وشرق الطائف وجنوب المدينة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.