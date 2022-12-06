«لاتيه وكابتشينو حليب الإبل» يجذب أنظار زوار منصة #طويق ضمن مهرجان المؤسس

تسابقت العديد من الشركات إلى عرض منتجاتها المصنوعة من حليب الإبل ومشتقاته، في منصة «طويق» البوثات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، المقامة حاليًا في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وتضمّنت المنتجات المعروضة العديد من مشتقات القهوة المحضرة من حليب الإبل «لاتيه، وكابتشينو»، بالإضافة إلى العديد من المنتجات المتنوعة الأخرى المصنوعة من مسحوق حليب الإبل.

وقال أحد ممثلي الشركات إنهم حرصوا على التواجد ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لما يعكسه من قيمة كبيرة وأهمية عالمية في عالم الإبل، ونظرًا للإقبال الكبير الذي يشهده من مختلف دول العالم.

وأوضح أنهم يقدمون منتجات غذائية وحلويات صُنعت من حليب الإبل، مثل أنواع من الشوكولاتة والكابتشينو، بهدف التعريف بها والترويج لها.

ويُعد حليب الإبل من أهم المصادر الغذائية لسكان الجزيرة العربية، وكان يُستخدم كمكمل غذائي تقليدي لمواجهة الحياة الصحراوية القاسية، إذ يتكون من مستويات عالية من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد والمنغنيز والنحاس والصوديوم والزنك، مقارنةً بحليب البقـر، إضافة إلى احتوائه علـى كمية أقل مـن الكوليسترول.