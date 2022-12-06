الصحافة الإنجليزية تهاجم مبابى قبل مواجهة فرنسا فى المونديال

تحت عنوان "تعرّف على كيليان مبابى المهاجم الذى تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترلينى والذى يعتبر "العدو الأول" فى كأس العالم لـ إنجلترا ويمكنه الركض مثل يوسين بولت"، نشرت صحيفة "صن" البريطانيا تقريراً مطولاً عن نجم المنتخب الفرنسى.

وضرب منتخب إنجلترا، موعداً مع نظيره الفرنسى، فى ربع نهائى كأس العالم قطر 2022

وجاء تقرير "صن" كالتالى:

إذا كانت إنجلترا ستفوز بكأس العالم، فعليها إيقاف المهاجم الأسرع والأكثر تكلفة والأكثر فتكًا على هذا الكوكب - كيليان مبابي.

يستطيع الهداف الفرنسي أن يتحدى يوسين بولت بسرعة وقد بلغت قيمته التسويقية أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني هذا العام.