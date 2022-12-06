إيتو يعتدى على يوتيوبر جزائرى بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

كشفت صحيفة "La Opinión" الأمريكية واقعة مثيرة فى كأس العالم قطر 2022، حيث اعتدى صامويل إيتو، الرئيس الحالى لاتحاد الكاميرون لكرة القدم، على شخص أثناء مغادرته ملعب 974، حيث هزمت البرازيل كوريا الجنوبية فى مباراة دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

بينما اقترب عدد من المشجعين من إيتو، الذى كان أيضًا "سفيرًا قديمًا" لكأس العالم، لالتقاط صورة معه، خلال مغادرته الملعب، ظهر رجل يحمل كاميرا فى يده وكان هناك تفاعل بين الاثنين.

توقف صمويل إيتو للمطالبة بشىء من الرجل، وعندما عاد بدأ مهاجم الكاميرون وبرشلونة السابق فى مطاردته خارج نطاق السيطرة، وأخذ مرافق إيتو الكاميرا من رجل مجهول الهوية.

وفى تلك اللحظة، قام إيتو بتوجيه ركلة عنيفة ليسقط الرجل إلى الأرض