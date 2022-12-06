الكرملين: لا فرصة لمحادثات سلام مع #أوكرانيا حاليًا

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء: إنه يتفق مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إقرار سلام دائم في أوكرانيا غير أنه لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات في الوقت الحالي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مقابلة أمس الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي "بشكل شبه مؤكد بالطرق الدبلوماسية" والمفاوضات، مضيفا أن هناك حاجة إلى "سلام عادل ودائم".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "بخصوص أن النتيجة ينبغي أن تكون التوصل إلى سلام عادل ودائم، فإننا نتفق مع ذلك، أما فيما يتعلق بفرص الدخول في مفاوضات من أي نوع، فإننا لا نرى أيا منها في الوقت الحالي".

وتابع أنه سيتعين أن تحقق روسيا أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا أولا قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين.