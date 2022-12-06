«فشل القلب».. #الصحة توجه تحذيراً لكبار السن بشأن #الإنفلونزا #عاجل

وجهت وزارة الصحة تحذيراً لكبار السن بشأن الإنفلونزا الموسمية، التي تزداد معدلات الإصابة بها في الوقت الحالي بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وحذرت «الصحة» في «إنفوجراف» على «تويتر»، اليوم، من أن «كبار السن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية».

وأوضحت أن «الإنفلونزا الموسمية» تضغف الجهاز المناعي عند كبار السن، ما يسبب مضاعفات أقوى لديهم، قد تؤدي إلى فشل في الرئة والقلب، إلى جانب التهابات حادة في الرئة.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بالتطعيم وأخذ لقاح «الإنفلونزا»، من خلال الحجز على تطبيق «صحتي».