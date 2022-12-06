الذهب يرتفع بعد تراجع #الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما هبطت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي، غير أن المستثمرين ينتظرون استقاء المزيد من المؤشرات فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 1133 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1776.15 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1788.60 دولار للأوقية.

وأقلقت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع المستثمرين أمس الاثنين وأثارت مخاوف من احتمال استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي لفترة أطول في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، انخفض المعدن من أعلى مستوى في خمسة أشهر لينهي الجلسة منخفضا 1.6 بالمئة، إذ انتعش الدولار بعد البيانات.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي آخر اجتماعاته في 2022 يومي 13 و14 ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.5298 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.32 بالمئة إلى 994.47 دولار للأوقية.