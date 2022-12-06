مشاهد مؤلمة لعصابة حوثية تفتح النار على عائلة يمنية رفضت نهب أراضيها بالقوة (فيديو)

شنت عصابة حوثية مسلحة هجوماً لنهب أراضي مجموعة من المواطنين اليمنيين في مديرية «باجل» التابعة لمحافظة الحديدة غرب البلاد، وعندما قاومهم هؤلاء المواطنين، قتلوا وأصابوا 5 منهم.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية يمنية، فأن هذه العصابة المسلحة التابعة لميليشيا «الحوثي»، التي يقودها المدعو «عادل عاطف»، أقدمت على نهب أرض تابعة لعالئة «بني عباقه»، وهم من أبناء «تهامة» العزل في منطقة «المقصع» التابعة لمديرية «باجل» بمحافظة الحديدة، وعندما حاول أصحاب الأرض الدفاع عنها، قتلتهم العصابة الحوثية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العصابة الحوثية قتلت كلا من: هاشم أحمد هاشم عباقه، ومقبول أحمد مقبول عباقه، فيما أصيب من أسرة بني عباقه كل من: على محمد حسن هاشم، وعدنان محمد مقبول عباقه، ومحمد محمد هاشم عباقه.

ووثق أحد المواطنين الجريمة بالفيديو، قبل أن يُصاب بطلق ناري ويُغشى عليه، في مشهد مؤلم لاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، أحضرت العصابة المسلحة «حفار» لحفر بئر ماء في الأرض المنهوبة، وحاول الأهالي وقف ذلك، لكنهم تعرضوا لعملية إطلاق نار كثيف.

وأصدرت أسر الضحايا بيان مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان، والبعثة الأممية في الحديدة، دعت فيه إلى القبض على العصابة المسلحة، وإيقاف عمليات السطو على أراضيهم.