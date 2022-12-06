خطوات إصدار رخصة حرفية جديدة عبر منصة #أبشر

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أن الترخيص الحرفي في بعض الأنشطة البلدية هو متطلب أساسي لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت، وذلك ابتداء من أول يونيو 2023.

وبينت الوزارة خطوات التقديم للحصول على رخصة حرفية جديدة بشكل إلكتروني، والتي تبدأ بالدخول على بوابة «بلدي» من خلال النفاذ الموحد «أبشر»، ثم اختيار خدمة «الترخيص الحرفي».

يتم بعد ذلك التحقق من رقم الجوال، وتحديد مقدم الطلب «عن نفسه، مالك منشأة، أو مفوض»، ثم التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة، وعرض بيانات المستخدم.

يلي هذه الخطوات التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي، مع إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي وبطلب لإتمام دورة تدريبية، بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي، وصولاً إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.

أما عن المتطلبات اللازمة لإصدار رخصة حرفية جديدة فتتضمن: أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي، وأن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطًـــا خاضعًـــا للترخيص الحرفي، واستيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة.