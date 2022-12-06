السفير البلجيكي يعلن مشاركته في شوط المنظمة الدولية للإبل بـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز

أعلن السفير البلجيكي لدى المملكة العربية السعودية باسكال غريكوار، مشاركته في شوط المنظمة الدولية للإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

جاء ذلك خلال زيارته وتجوله اليوم في المهرجان الذي تقام فعالياته في الصياهد شمال الرياض، معبراً عن سعادته بما شاهده من فعاليات وأنشطة تعكس مدى الاهتمام بالإبل.

وقال : "لم أكن أتوقع أن أجد في الصحراء مثل هذا المكان التراثي الجميل المنظم تنظيماً عالياً".

وأضاف: "خسر منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022 بقطر ، لكننا متفائلون بالفوز في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال المشاركة في شوط المنظمة الدولية للإبل".

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي تقام فعالياته بالصياهد تحت شعار "همة طويق" الأكبر من نوعه عالمياً لجهة عدد المشاركين والجوائز، ويشهد مشاركات خليجية عربية وعالمية وحقق أرقاماً قياسية، عمل خلاله نادي الإبل بكل إمكاناته من أجل خدمة الإبل ومُلّاكها وكذلك محبي ذلك الموروث الشعبي بشكل يرضي طموحات الجميع.