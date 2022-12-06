تعرف على الشروط.. إصدار تصاريح إفطار الصائمين في #المسجد_الحرام إلكترونيًا

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إصدار تصاريح إفطار الصائمين في المسجد الحرام إلكترونياً، وفق عدد من التسهيلات والضوابط.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في «إنفوجراف» على «تويتر»، اليوم، أنه يمكن التسجيل الإلكتروني في مشروع تنظيم إفطار صائم الأيام البيض ويومي الإثنين والخميس.

وبينت أن ذلك يأتي بواقع سفرتين للأفراد و4 سُفر للجهات الخيرية، مشيرة إلى أن السفر في الدور الأول بتوسعة الملك فهد والتوزيع اليدوي في المسعى.

ونوهت إلى وجود موظفين للإشراف على عمليات إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام، علماً بأن قائمة الأطعمة والمشروبات تتضمن تمور منزوعة النوى، ورغيف الخبز، وأجبان مغلفة، ولبن زبادي، وقهوة وشاهي.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة وبمجموعة من الضوابط، أولها استخدام القفازات البلاستيكية، والتأكد من جودة التمور وأن تكون مغلفة ومنزوعة النواة، مع منع استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة وتوزيعها في الممرات وعند مداخل الأبواب.

كما يجب على مقدم الخدمة عدم إحضار الإفطار في وقت مبكر وتركه في ساحات المسجد الحرام، حتى لا يتعرض للحرارة والتلف تحت أشعة الشمس.