تقارير تكشف مفاجآت جديدة في سرقة منزل سترلينج

كشفت تقارير صحفية، عن قيمة مسروقات منزل رحيم سترلينج جناح منتخب إنجلترا، بعد السوط المسلح على منزله قبل مواجهة السنغال، التي جمعت الطرفين أمس الأول الأحد، وإنتهت بفوز الأسود الثلاثة 3-0.

كان منزل سترلينج قد تعرض لعملية سطو مسلح، حيث قام مجموعة من اللصوص باقتحام منزله والذي تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما أدي إلي استبعاده من قائمة مباراة السنغال وعودته لإنجلترا من أجل الإطمئنان على أسرته.

ذكرت صحيفة "ذا صن"البريطانية، إن اللصوص قاموا بسرقة ما يقرب من 600 ألف إسترليني من منزل رحيم سترلينج، وهي قيمة مسروقات عدة ساعات ومجوهرات.

من جانبه، أصدرت الشرطة الإنجليزية بيان رسمي: قال فيه "نحن نُحقق حاليًا في بلاغ عن عملية سطو، لقد تم بالاتصال بالشرطة في الساعة 9 مساءً يوم السبت 3 ديسمبر بعد أن عاد شاغلي العقار إلى منازلهم واكتشفوا سرقة عدد من العناصر بما في ذلك المجوهرات والساعات".

وأضاف: "التحقيقات جارية لتحديد الظروف والتحقيق جارٍ الآن، ولم يكن هناك أي تهديد بالعنف حيث تم اكتشاف العناصر المسروقة".

لكن من المقرر أن يتواجد النجم رحيم سترلينج في قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة فرنسا يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.