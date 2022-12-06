توقيع اتفاقيات بأكثر من 110 مليارات ريال على هامش زيارة #الرئيس_الصيني للمملكة #شي_جين_بينغ #القمة_السعودية_الصينية

توقع المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصين الشعبية أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، على هامش القمة السعودية الصينية، التي ستعقد ضمن فعاليات زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء، وتستمر لمدة يومين.

ويبدأ الرئيس الصيني زيارة إلى المملكة، غداً الأربعاء، يُعقد خلالها قمة سعودية – صينية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، في تقرير شامل عن العلاقات الصينية السعودية بمناسبة هذه الزيارة، أنه سيوقع على هامش القمة السعودية الصينية أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، علاوة على إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.