أسود الأطلس يفترس إسبانيا.. بونو يحمل المغرب إلى ربع نهائي مونديال قطر #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

تأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 3/0 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وسجل للمغرب عبدالحميد صابري وحكيم زياش وأشرف حكيمي، وأضاع بدر بانون وأضاع لإسبانيا بابلو سارابيا وكارلوس سولر وسيرجيو بوسكتس.

وأظهر ياسين بونو حارس المغرب تألقا ملفتا في ركلات الترجيح ليقود بلاده لانتصار تاريخي.

وقرر حكم اللقاء اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كان قد بدأ الشوط الأول بسيطرة إسبانية على مناطق وسط الملعب مع حذر مغربي إلى أن نشط لاعبو أسود الأطلسي وحاولوا وبادروا وشكلوا خطرًا على مرمى إسبانيا.

ثم عاد منتخب إسبانيا مرة أخرى وكاد أن يسجل الهدف الأول مستغلًا خطأ دفاعي مغربي في الدقيقة 26 وبعد دقيقة واحدة سدد أسينسيو من داخل منطقة الجزاء مرت في الشباك الجانبية لمرمى ياسين بونو.

ونشط لاعبو المغرب مرة أخرى وسدد مزراوي صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أوناي سيمون بصعوبة على مرتين في الدقيقة 34 وقبل نهاية الشوط الأول أضاع نايف أكرد هدف محقق للمغرب بعدما تابع عرضية من سفيان بوفال وضعها أكرد فوق العارضة.

وبدأ الشوط الثاني بشكل هادئ من جانب الفريقين إلى أن دخلا في جو اللقاء بشكل تدريجي بمحاولات لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب.

وتصدى ياسين بونو لتسديدة داني أولمو من الركلة الحرة المباشرة مع الدقيقة 53.

ثم استمرت التمريرات المتتالية بين أقدام لاعبي إسبانيا في وسط الملعب وحاولوا الوصول إلى مرمى ياسين بونو وسط تكتل دفاعي مغربي.

وواصل المنتخب الإسباني الضغط لمحاولة خطف هدف الفوز والتأهل للدور التالي لكن استماتة لاعبي المغربي حالت دون ذلك.

وقبل نهاية الوقت حاول منتخب المغرب وهدد مرمى إسبانيا أكثر من مرة لكن دون ترجمة ذلك لأهداف لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وجاء تشكيل إسبانيا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: ألبا - رودري - لابورت - يورينتي

الوسط: بوسكيتس - جافي - بيدري

الهجوم: أولمو - أسينسيو - توريس

بينما جاء تشكيل المغرب كالآتي:

الحراسة: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي، نوصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس

الوسط: حكيم زياش، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط

الهجوم: سليم أملاح، سفيان بوفال، يوسف النصيري

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، في حين تأهل منتخب إسبانيا، إلى ثمن النهائي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط.

يرغب المنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي في تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور للدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب العالمي.

على الناحية الأخرى يحمل المنتخب المغربي بقيادة مدربه وليد الركراكي راية أفريقيا في البطولة حيث إنه ممثل القارة الوحيد حاليًا ويأمل في تحقيق المفاجأة والتأهل لدور الثمانية.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 الأحد 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.