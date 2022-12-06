تنبيه طارئ من الأرصاد بشأن سقوط أمطار غزيرة على #الرياض و #القصيم #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا طارئًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #القصيم حتى الساعة 1 صباح يوم غد الأربعاء.

كما أضدر المركز تنبيه متقدم عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء.

ونصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين بالابتعاد عن تجمعات المياه ومجرى السيول والأودية لضمان السلامة.

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً متفرقة من محافظتي القرى والمندق والمراكز التابعة لهما، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت علي إثرها الأرض.