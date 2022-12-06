مختص يشرح آلية التصالح بين المنشأة الطبية والمتضرر من الأخطاء

أكد المحامي الدكتور فيصل العصيمي، أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء سوف يختصر الكثير من الإجراءات.

وكشف فيصل العصيمي في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، عن آلية التصالح بين المنشأة الطبية والمتضرر من الخطأ الطبي بعد نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء.

وقال العصيمي إن مرحلة التصالح تأتي إذ رغب صاحب الحق، مشيرا إلى أن التسوية تكون في الحق الخاص في حالة رغب أحد الأطراف في حل الموضوع وديا، وإذا لم يرغب يقوم صاحب الشأن بتحريك الدعوى القضائية.

وأوضح أن الصلح قد يكون مجرد اعتذار أو الالتزام بالعلاج ولا يشترط أن يكون مادي، مشيرا إلى أنه لا يجوز التسوية مع الصغير أو القاصر.