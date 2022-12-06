وزيرا خارجية البحرين والكويت يصلان إلى الرياض

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية، بوزير خارجية البحرين لدى وصوله المملكة، للمشاركة غداً في أعمال اجتماع المجلس الوزاري التحضيري الـ(154) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(43).

كما استقبل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية، بوزير خارجية الكويت لدى وصوله المملكة، وذلك للمشاركة غداً في أعمال اجتماع المجلس الوزاري التحضيري الـ (154) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (43).