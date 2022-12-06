تحذير من “أمن الطرق” لمستخدمي طرق عسير والمدينة المنورة #عاجل

أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من (المجاردة-بارق- رجال المع- محايل).

وقال في التنبيه الصادر اليوم: "نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار رعدية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".

وأضاف أمن الطرق في تنبيه آخر لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من (المهد - وادي الفرع): "نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".