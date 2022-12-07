انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 213 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المملكة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 187.15 ريال 49.91 دولار، وعيار 18 وصل إلى 160.41 ريال، 42.78 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.88 ريال، 57.04 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 196.06 ريال، 52.28 دولار.

أسعار أوقية وجنيه الذهب في السعودية

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6641 ريالًا، ما يعادل (1771 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6645 ريالاً، ما يعادل (1772 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1793 ريالاً، ما يعادل (478 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1878 ريالاً، ما يعادل (501 دولار).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2049 ريالاً، ما يعادل (546 دولاراً).