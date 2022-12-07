البداية الفعلية لفصل #الشتاء.. محلل #طقس : اليوم أول أيام “المربعانية” وعدد أيامها 39 يوماً

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو بداية موسم "‎المربعانية"، موضحاً أنه البداية الفعلية للشتاء والتي مدتها 39 يوماً.

وأوضح في تغريدة على حسابه بمنصة "تويتر"، أن أول موسم "المربعانية" يمكن اعتباره امتداداً للوسم.

وأضاف :"يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل ١٣ يوماً، والقلب ١٣يوماً، والشولة ١٣يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً لذا يطلق عليها تجاوزا المربعانية".

وأشار إلى أنه يوافق دخول "المربعانية" هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي الغربية والشرقية.